El Gobierno aumentó 38% el monto de la prestación Alimentar

Los nuevos importes mensuales varían desde $72.250 hasta $149.425. Beneficia a titulares de Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Hijo con Discapacidad y Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos.

7 de Mayo de 2026 12:35hs

El Gobierno nacional dispuso un aumento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar. La Resolución 161/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece esta medida. El Ministerio de Capital Humano la implementa desde mayo. Así busca reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Los nuevos importes mensuales varían según la composición familiar. Las familias con un hijo de hasta 17 años, mujeres embarazadas desde el tercer mes o familias con un hijo con discapacidad reciben $72.250. Aquellas con dos hijos que cumplen esos criterios o embarazadas con un hijo a cargo obtienen $113.299. Las que tienen tres o más hijos, o embarazadas con al menos dos, acceden a $149.425.

Antes de mayo, estos valores oscilaban entre $52.250 y $108.062 para cubrir la canasta básica alimentaria. La resolución subraya el rol clave de esta prestación, junto con la Asignación Universal por Hijo, en los avances sociales recientes. Datos del INDEC muestran que la pobreza bajó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en 2025, mientras la indigencia cayó al 6,3% a fines del año pasado.

El beneficio llega de forma mensual y automática a titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Hijo con Discapacidad y Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos. Funciona como complemento no remunerativo exclusivo para comprar alimentos. Desde Capital Humano destacan que esta actualización consolida el bienestar social en un marco de estabilización macroeconómica.