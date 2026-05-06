Mancini 590

Valeria Lynch prepara su show del 28 de junio con las entradas casi agotadas con dos meses de anticipación

"Ya prácticamente, el show (del Buenos Aires Arena) está vendido. Que la gente me ponga en este lugar de privilegio me hace sentir muy agradecida. Hay mucha gente nueva, gente joven que empieza a conocer mi música. Entonces, siempre estoy preparándome para hacer algo nuevo. Estoy trabajando en mi nuevo disco. Mariano Martínez me está haciendo unos arreglos increíbles de mis temas y estamos muy contentos con los resultados de este nuevo disco. En el show los éxitos van a estar", garantizó.
6 de Mayo de 2026 13:01hs
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