Santa Fe endurece controles al transporte de granos y activará sanciones con IA

A partir del 15 de mayo comenzará a regir el sistema Stop 5.0, que asigna turnos horarios a camiones rumbo al Gran Rosario y prevé bloqueos para emitir cartas de porte tras reiteradas infracciones.

6 de Mayo de 2026 16:13hs

La provincia de Santa Fe pondrá en marcha de manera efectiva, desde el próximo 15 de mayo, el sistema Stop 5.0, un nuevo esquema de cupos horarios para camiones con destino a fábricas y terminales portuarias del Gran Rosario. Aunque el mecanismo comenzó a regir formalmente en marzo, hasta ahora no podía aplicarse el régimen sancionatorio, lo que explicó en buena medida la continuidad de los congestionamientos y demoras registrados en distintos accesos al nodo agroexportador más importante del país.

El secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, confirmó durante el Primer Congreso de Puertos Privados, realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que a partir de esa fecha los incumplimientos comenzarán a penalizarse. El sistema asigna no solo el día de ingreso, sino también una franja horaria específica para cada unidad, con el objetivo de ordenar el tránsito pesado y reducir los taponamientos logísticos que suelen intensificarse en plena cosecha. “A partir de ese día los infractores serán sancionados”, advirtió el funcionario.

Como parte del nuevo esquema, dentro de un radio de 30 kilómetros alrededor de la zona portuaria se instalarán dispositivos de fiscalización automatizada equipados con tecnología de inteligencia artificial para monitorear el flujo vehicular. Si un camión circula fuera del horario asignado, el sistema emitirá una notificación automática y labrará la infracción correspondiente. Además, el endurecimiento del control contempla sanciones progresivas que podrían derivar en el bloqueo para emitir cartas de porte a transportistas reincidentes, una medida con la que Santa Fe busca imponer disciplina operativa en uno de los principales corredores logísticos de la Argentina.