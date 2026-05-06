Resultado histórico: 55 pueblos presentaron sus candidaturas para los Best Tourism Villages

El país se consolida en este certamen internacional por su enorme riqueza turística, cultural y natural, con un aporte de identidad única que merece ser reconocida a nivel global. Cerró la convocatoria nacional para la edición 2026 de la iniciativa Best Tourism Villages, impulsada por ONU Turismo, con un resultado histórico: 55 pueblos de 20 provincias argentinas presentaron sus candidaturas, el mayor desde el comienzo del programa en 2021.

6 de Mayo de 2026 11:09hs

Por Ricardo Seronero

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, a través de un equipo de evaluación, será la encargada de seleccionar a los ocho mejores pueblos turísticos de ese grupo, los que representarán al país en la edición internacional de este año. Allí serán evaluados por ONU Turismo, con el objetivo de alcanzar el máximo reconocimiento global: convertirse en uno de los “Best Tourism Villages” del mundo.

El reconocimiento distingue a destinos rurales de baja densidad demográfica que se destacan por su vinculación con los recursos naturales y culturales, el desarrollo de su oferta de servicios turísticos y la implementación de iniciativas sostenibles e innovadoras. A diferencia de otros premios, no busca los destinos más posicionados ni los que poseen atractivos más jerarquizados, sino aquellos que sobresalen por su identidad, su trabajo, su autenticidad y su compromiso con la comunidad.

La presente convocatoria, con postulaciones de todas las regiones del país, da cuenta de una amplia representatividad territorial y cultural, con presentaciones que van de la costa atlántica a la cordillera y desde la selva misionera hasta la puna y el fin del mundo.

En la edición anterior, los pueblos de Carlos Pellegrini (Corrientes) y Maimará (Jujuy) fueron reconocidos internacionalmente por ONU Turismo, reafirmando el valor del turismo rural argentino en el escenario internacional.

Los precandidatos argentinos de este año

Buenos Aires: Mar de las Pampas, Isla Martín García, Sierra de la Ventana, Carhué y Coronel Vidal.

Chubut: Dolavon, Puerto Pirámides, Gualjaina, Río Mayo, Sarmiento y El Maitén.

Córdoba: La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre.

Corrientes: Concepción del Yaguareté Corá, Caá Catí, Loreto y Santa Ana.

Entre Ríos: Pueblo General Belgrano, Villa Urquiza y Ubajay.

Formosa: Herradura.

Jujuy: Huacalera, El Fuerte, San Antonio y San Francisco de Alfarcito.

La Pampa: Macachín y Victorica.

La Rioja: Olta, Villa Sanagasta y Banda Florida.

Mendoza: Las Loicas, Bardas Blancas y Villa 25 de Mayo.

Misiones: Colonia Alberdi, Colonia Guaraní, Puerto Libertad, San Ignacio y Capioví.

Neuquén: Varvarco.

Salta: San Carlos, Cachi, Molinos, San Juan y Calingasta.

San Luis: El Trapiche, Villa del Carmen, San José del Morro y San Francisco del Monte de Oro.

Santa Cruz: Puerto San Julián y Perito Moreno.

Santa Fe: Cañada Rosquín y Zenon Pereyra.

Tierra del Fuego: Tolhuin.

Tucumán: Tafí del Valle.



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