Murió Ted Turner, fundador de CNN

Nacido en Atlanta, construyó un conglomerado mediático que incluyó la primera superestación de TV por cable, señales de cine y dibujos animados, y equipos deportivos profesionales como los Bravos de Atlanta de la MLB.

6 de Mayo de 2026 13:08hs

Ted Turner, empresario estadounidense y fundador de CNN, murió este miércoles a los 87 años. La confirmación llegó a través de un comunicado de Turner Enterprises. Considerado una figura central de la televisión por cable, Turner dejó una huella decisiva en la industria audiovisual.

Nacido en Atlanta, construyó un conglomerado mediático que incluyó la primera superestación de TV por cable, señales de cine y dibujos animados, y equipos deportivos profesionales como los Bravos de Atlanta de la MLB. Con el paso del tiempo, su influencia se extendió mucho más allá de la televisión y consolidó un modelo de negocios que marcó época.

Turner también impulsó la Fundación de las Naciones Unidas y se destacó por su activismo a favor del desarme nuclear. En paralelo, se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos y tuvo un rol importante en la reintroducción del bisonte en el oeste del país. Su interés por la sostenibilidad lo llevó además a promover Captain Planet, una serie animada pensada para educar a los niños sobre el cuidado del ambiente.

Su grupo empresarial creció con marcas como TBS, TNT, Turner Classic Movies y Cartoon Network. Ese desarrollo ayudó a abrir camino a otros canales informativos de transmisión continua. En 1991, la revista TIME lo eligió Hombre del Año, y más tarde vendió sus activos a Time Warner antes de retirarse de los negocios. Le sobreviven cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos.