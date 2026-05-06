Llega la ciclogénesis al área metropolitana: se esperan fuertes vientos

El sistema tendrá su mayor actividad entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cuando se prevén los fenómenos más severos.

6 de Mayo de 2026 08:30hs

La ciclogénesis que comienza a desarrollarse este miércoles en el centro-este del país traerá un escenario de inestabilidad sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con tormentas, ráfagas intensas y un posterior ingreso de aire polar que se prolongará hasta el fin de semana.

El sistema tendrá su mayor actividad entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cuando se prevén los fenómenos más severos. En el AMBA, el pronóstico contempla tormentas fuertes a severas, con posibilidad de granizo y vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Sobre la costa bonaerense, las ráfagas podrían acercarse a los 100 km/h y las lluvias acumular hasta 70 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo una alerta amarilla para el miércoles, con tormentas en aumento hacia la tarde, y la elevó a naranja para la mañana del jueves, tramo en el que el sistema alcanzaría su mayor intensidad. Después del pasaje de las precipitaciones, el viento seguirá presente durante el viernes y el sábado.

En paralelo, las temperaturas irán en descenso. La máxima prevista para el miércoles rondará los 23 ?C23?C, pero hacia el fin de semana los registros se ubicarán cerca de los 14 ?C14?C, con mínimas alrededor de los 8 ?C8?C. En el resto del país también se esperan tormentas intensas en el Litoral, la región pampeana y sectores del norte, además de nevadas en zonas cordilleranas, mientras que el sistema perderá fuerza hacia el sábado y dejará una mejora general recién el domingo.