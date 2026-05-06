La molienda de trigo registró su mejor marzo en seis años

Con una cosecha récord de 27,9 millones de toneladas como respaldo, la industria molinera creció 12,3% interanual en marzo y superó 1,5 millones de toneladas procesadas en el primer trimestre de 2026.

6 de Mayo de 2026 15:56hs

La molienda de trigo pan mostró en marzo un fuerte repunte y alcanzó las 557.486 toneladas procesadas, el volumen más alto para ese mes en los últimos seis años. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la actividad industrial creció 12,3% respecto de marzo de 2025, incorporando 61.095 toneladas adicionales a la cadena de valor, en una señal clara de recuperación y dinamismo para el sector molinero.

La mejora también se reflejó en la comparación mensual: frente a las 463.558 toneladas registradas en febrero, marzo exhibió un salto del 20,3%, acelerando el ritmo de procesamiento industrial. De este modo, el acumulado del primer trimestre de 2026 alcanzó 1.508.358 toneladas, consolidando una base sólida para el desempeño del sector durante el resto del año.

Desde el Gobierno atribuyen este crecimiento a la cosecha récord de trigo, estimada en 27,9 millones de toneladas, que garantiza una amplia disponibilidad de materia prima para la industria. “La mayor disponibilidad de grano derivada de esta cosecha récord permite fortalecer el agregado de valor en origen y asegurar el abastecimiento interno”, destacaron desde la cartera agropecuaria, al tiempo que subrayaron el impacto positivo de la molienda en la generación de empleo, la actividad industrial y el perfil exportador de la cadena triguera argentina.