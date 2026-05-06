Hantavirus en el crucero Hondius: la OMS confirmó que la cepa que causó las muertes es transmisible entre humanos

Pruebas del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica confirmaron la cepa en la mujer holandesa fallecida en Johannesburgo y en el hombre británico aún hospitalizado.

6 de Mayo de 2026 11:55hs

La Organización Mundial de la Salud confirmó que la cepa Andes del hantavirus provocó las tres muertes registradas en un crucero que navegaba por el Atlántico. Esta variante es la única conocida por su capacidad de transmisión entre humanos. Los expertos identificaron el virus mediante una muestra de un pasajero evacuado del MV Hondius.

Las autoridades obtuvieron la muestra de uno de los pasajeros trasladados en avión a Sudáfrica tras la evacuación del buque. El Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra divulgó esta información en un comunicado oficial. Pruebas del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica confirmaron la cepa en la mujer holandesa fallecida en Johannesburgo y en el hombre británico aún hospitalizado.

La OMS mantiene que el riesgo para la población general sigue siendo bajo desde el inicio del brote. La infección suele ocurrir por contacto con roedores infectados, su orina, excrementos o saliva. La transmisión persona a persona resulta poco frecuente, aunque esta cepa Andes ha mostrado propagación limitada en contactos cercanos durante brotes previos en Sudamérica, como en Argentina, punto de partida del crucero en marzo.

El Ministerio de Salud sudafricano inició el rastreo de 62 contactos, que incluyen tripulantes de vuelo y personal sanitario. Realizarán un seguimiento hasta superar el período de incubación. Ninguno de estos contactos ha presentado diagnóstico de hantavirus hasta el momento.