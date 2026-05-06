Estados Unidos, un mercado prioritario y estratégico para el turismo en Argentina

Para incrementar la conectividad e impulsar el turismo receptivo, Scioli se reunió con directivos de compañías aéreas de Estados Unidos.

6 de Mayo de 2026 11:04hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli mantuvo un encuentro con Keith Glatz, vicepresidente de Airlines for America; Ronce Almond, director de American Airlines; Andre Stones, asesor legal de Delta Airlines y Annalei Avancena, directora de Asuntos Internacionales de United Airlines.

Scioli destacó: “Vemos un crecimiento del turista de Estados Unidos y queremos continuar por esta senda, están eligiendo Argentina por ser un destino seguro, de paz, con naturaleza maravillosa y gastronomía de excelencia”. En ese sentido añadió que “necesitamos de la ayuda de las líneas aéreas para mostrar más el destino Argentina ya que el mercado americano es prioritario para nosotros".

La representante de United Airlines informó que la aerolínea cuenta con un vuelo diario desde Houston, Texas, y analizan aumentar las frecuencias para octubre, un mes antes de lo que generalmente se realiza.

Por su parte, el directivo de Delta Airlines, aseguró que “durante la temporada alta, entre los meses de octubre a marzo, la demanda de turistas estadounidenses es muy alta” y agregó que “en 2025 Delta tuvo récord en frecuencias y pasajeros hacia Argentina".

Este encuentro, organizado por Airlines for America A4A, tiene como objetivo gestionar acciones de promoción y visibilidad para atraer el turismo proveniente desde Estados Unidos. La cámara nuclea líneas aéreas de Estados Unidos, y tiene el foco centrado en latinoamérica para trabajar de manera conjunta para incrementar las frecuencias y estrategias con el objetivo de aumentar la conectividad desde Estados Unidos a los distintos destinos. Las líneas aéreas asociadas son: American Airlines, United, Delta, Southwest Airlines, Fedex, UPS, Alaska, Air Canada.

Cabe destacar que Estados Unidos ocupó el tercer puesto entre los países de origen del turismo receptivo en la Argentina durante 2025. El acumulado a marzo de 2026 muestra un incremento interanual del 15,7 por ciento en las llegadas, y se registraron 278.345 Visitantes de Estados Unidos hasta el 28 de abril. La vía aérea fue la principal vía de acceso en lo que va del año, representando el 66 por ciento de las llegadas de turistas.

Argentina posee vuelos directos con Estados Unidos, registrando 5 rutas con vuelos regulares en los últimos 12 meses. La principal conexión es CABA/Ezeiza - Miami que representa el 52 por ciento de los pasajeros transportados entre ambos países.

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