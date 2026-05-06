Enriquecimiento ilícito: el juez Lijo levantó el secreto fiscal de Adorni y su esposa ante ARBA

Los investigadores contrastarán estos registros con los 245.000 dólares en efectivo que un contratista denunció haber recibido por reformas en la casa de Adorni.

6 de Mayo de 2026 12:16hs

El juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal ante ARBA para el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Esta medida busca rastrear los pagos de impuestos y tasas relacionados con dos propiedades en Buenos Aires. Los investigadores contrastarán estos registros con los 245.000 dólares en efectivo que un contratista denunció haber recibido por reformas en la casa de Adorni. La orden responde a la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito.

La Justicia centra su atención en la vivienda del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y en un departamento heredado en La Plata. Los peritos analizarán si los gastos en impuestos inmobiliarios, tasas y sellos coinciden con los ingresos declarados por el matrimonio. Además, examinarán movimientos fiscales sobre el inmueble platense donde vive la madre del funcionario. De esta forma, la pesquisa cierra el círculo sobre posibles inyecciones de fondos no declarados.

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la resolución en un día de intensa actividad judicial. Mientras se enviaban los oficios a ARBA, el socio del gestor inmobiliario Leandro Miano declaró sobre las refacciones en el departamento de Caballito. La investigación también indaga compras en efectivo de muebles de diseño, como mesas de mármol y racks de TV, para equipar ambas propiedades. Estos gastos elevan las sospechas sobre el origen de los recursos.

Con el secreto fiscal levantado ante ARBA y ARCA, más el secreto bancario ya liberado, Pollicita dispone de herramientas completas para un peritaje integral. La defensa de Adorni argumentará con la facturación de Angeletti como autónoma y coach para explicar el crecimiento patrimonial. Sin embargo, las deudas privadas por 335.000 dólares y el uso habitual de pagos en efectivo sostienen las dudas. El 31 de mayo, Adorni presentará su declaración jurada anual, que se cotejará con los informes provinciales.