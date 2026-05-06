El Trail de Lihué Calel celebrará 50 años de historia natural

Con distancias de 15 y 8 kilómetros, la competencia se disputará el 24 de mayo en el Parque Nacional Lihué Calel, en el marco de los 50 años del área protegida. El evento recorrerá el histórico valle de las pinturas y los senderos serranos del sudeste pampeano. El Secretario de Turismo provincial, Saúl Echeveste remarcó que el evento deportivo fue declarado de interés legislativo. “Eso nos llena de satisfacción y de orgullo. Además tiene varios impactos positivos. Atrae visitantes, posiciona a la provincia de La Pampa, dinamiza la economía, rompe con la estacionalidad y revaloriza nuestros recursos naturales”, afirmó.

6 de Mayo de 2026 10:54hs

Por Ricardo Seronero

El próximo 24 de mayo de 2026, el Parque Nacional Lihué Calel será escenario de la segunda edición del Trail Desafío Sierras de Lihué Calel, una competencia que combina deporte, naturaleza e historia en pleno corazón de La Pampa. Con distancias de 15K y 8K, los corredores recorrerán el emblemático valle de las pinturas y los senderos serranos del parque, en una edición que adquiere un significado especial: la conmemoración de los 50 años de la creación de esta área protegida.



La carrera se perfila como uno de los eventos deportivos más destacados del calendario regional, atrayendo a corredores de toda la Provincia y el país para vivir una experiencia única en el paisaje ancestral de las sierras pampeanas.



La presentación se desarrolló en la Secretaría de Turismo, con la presencia del titular del área Saúl Echeveste; la directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi; la intendente del Parque Nacional, Viviana Antoci y el representante de la organización, Daniel Mingroni.

Echeveste remarcó que el evento deportivo fue declarado de interés legislativo. “Eso nos llena de satisfacción y de orgullo. En una Provincia en donde predomina el bosque de Caldén, la llanura, tenemos la posibilidad a través de Lihué Calel, de poner a disposición de los pampeanos un lugar único con un entorno natural, incomparable y es el único lugar de la provincia de La Pampa en donde tenemos sierras. Y este evento deportivo a su vez tiene varios impactos positivos. Atrae visitantes, posiciona a la provincia de La Pampa, dinamiza la economía, rompe con la estacionalidad y revaloriza nuestros recursos naturales”, afirmó.

Por su parte, Antoci destacó el trabajo articulado entre las partes, para la organización del evento. “Volvimos a coordinar y trabajar en conjunto para hacer la segunda edición del trail, que el año pasado generaba mucha ansiedad, muchas dudas respecto al impacto, sobre todo de la gente. Quiero decirles que salió todo espectacular, que fue ejemplar el tema de impactos negativos, no hubo basura, fue mínimo lo que se encontró. Así que es para destacar la dedicación de los organizadores del evento y la dedicación también de los corredores que estuvieron y que se encontraron con un parque en el que desconocían que podían ir familiarmente, que podían disfrutar y pasar el día”, contó.

“Tengan en cuenta que pueden ir con la familia, va a estar el foodtrack, se habilitan todas las caminatas después del evento, va a haber artesanos. O sea, la idea es aprovechar el fin de semana también, que puedan disfrutar y conocer el Parque Nacional”, agregó. Por último, Antoci se refirió a que el evento deportivo también se enmarca en el festejo de los 40 años de creación del Parque Nacional. “Poco a poco, cada vez, tenemos más ofertas de actividades, más prestadores y lo importante es que entendemos que en La Pampa hay diferentes posibilidades de turismo, de experiencia y Lihué Calel es un posible destino que puede aportar al desarrollo de los municipios cercanos y no tan cercanos como la capital”, concluyó. En tanto, Mingroni se refirió a los detalles de la carrera y contó que la misma tendrá un límite de 300 corredores y ya se encuentran más de 100 inscriptos. “Vamos a repetir los circuitos del año pasado para las dos distancias de 8 y de 15 kilómetros, que también fueron del agrado de la mayoría de los corredores. Son lugares seguros, tiene una intensidad baja, o sea que es para el común de la gente. El que esté mejor entrenado puede hacer los 15K”, informó.

“La inscripción contará con la remera oficial del evento para los primeros 250 inscriptos y el medallón finisher. También tenemos transportes con cupo limitado, obviamente sale desde Santa Rosa y también va a salir desde General Acha el minibús del Parque”, finalizó.



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