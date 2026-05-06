Chubut fortalece la articulación con el sector turístico en distintas localidades

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo se realizaron encuentros entre actores públicos y privados del sector en Lago Puelo, Esquel, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

6 de Mayo de 2026 11:12hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, llevó adelante una serie de encuentros en distintos puntos de la provincia con el objetivo de presentar el Plan de Acción 2026 y consolidar el trabajo conjunto con el sector privado.

Las jornadas se desarrollaron en Lago Puelo, Esquel, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, y contaron con una amplia participación de actores del ámbito público y privado vinculados a la actividad turística, alcanzando cerca de 150 asistentes en total.

Durante los encuentros se expusieron los principales lineamientos de la planificación de promoción turística 2026, y convocados por la Agencia Chubut Turismo, Manuel Sierra presentó la estrategia orientada al mercado interno; mientras que Oscar Suárez hizo lo propio respecto al posicionamiento internacional del destino.

La iniciativa tuvo como eje central la articulación territorial, promoviendo espacios de intercambio que permitan alinear objetivos, fortalecer la promoción turística y potenciar el desarrollo de cada destino en función de sus particularidades, pensando en estrategias comerciales que mejoren la fuerza de venta.

Estos expertos en mercados asesoraron a las agencias de viajes locales en la definición de sus estrategias comerciales, proyectando una agenda de trabajo conjunta y capacitaciones para fortalecer la comercialización a nivel global.

Herramienta económica y productiva

Las actividades contaron con la participación del ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, en algunos de los encuentros, mientras que en otros estuvo presente la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi, acompañando el desarrollo de las jornadas y el diálogo con los distintos actores del sector.

“Estos encuentros reflejan una decisión clara, impulsada por nuestro gobernador Ignacio Torres, de trabajar de manera articulada con el sector privado en todo el territorio provincial”, destacó el ministro Lapenna.

“Buscamos que el turismo sea una herramienta económica y productiva para Chubut y eso requiere planificación, diálogo y una mirada común hacia el futuro. Con el Plan de Acción 2026 queremos fortalecer la promoción del destino, mejorar nuestra competitividad y acompañar el crecimiento de cada localidad en función de su identidad y potencial”, agregó el funcionario provincial.

Los encuentros tuvieron lugar entre el 27 y el 30 de abril, el primero se desarrolló en Lago Puelo, luego en Esquel, seguido por Comodoro Rivadavia; mientras que el ciclo se cerró en Puerto Madryn. En todos se destacó una importante participación.

Desde el Gobierno provincial se resaltó la importancia de estos espacios como herramientas clave para fortalecer la planificación estratégica, impulsar la competitividad del destino y continuar consolidando una agenda de trabajo conjunta entre el sector público y privado.

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