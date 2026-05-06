Caso Adorni: el hijo de una de las jubiladas confirmó un pago extra de US$ 65.000 ”fuera de la escritura”

La fiscalía investiga posibles acuerdos no registrados o pagos fuera de la escritura en esta transacción, que ya despierta cuestionamientos por falta de transparencia.

6 de Mayo de 2026 13:54hs

Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que aportaron fondos para la compra del departamento en Caballito a nombre de Manuel Adorni, prestó declaración como testigo durante más de una hora. Él confirmó que el acuerdo de compraventa incluyó un pago extra de 65.000 dólares fuera de la escritura. Ese monto aún permanece pendiente, según su versión, y el funcionario no lo habría cancelado hasta ahora.

Miano ratificó así el relato previo de Pablo Martín Feijóo, hijo de otra prestamista. Feijóo había mencionado que ese pago adicional se destinó a cubrir gastos relacionados con la operación. Además, relató que Adorni indicó disponer de 30.000 dólares, lo cual llevó a estructurar un financiamiento con hipoteca por 200.000 dólares de las madres de ambos.

La fiscalía investiga posibles acuerdos no registrados o pagos fuera de la escritura en esta transacción, que ya despierta cuestionamientos por falta de transparencia. El fiscal Gerardo Pollicita rechazó el martes la solicitud de detención inmediata del jefe de Gabinete. Él argumentó que no existe riesgo real o grave que justifique el arresto en esta etapa.

Pollicita desestimó el pedido de la diputada Marcela Pagano porque no se configuran extremos como fuga o entorpecimiento. Sin embargo, mantiene abierta la opción de otras medidas cautelares, como prohibir contactos con testigos específicos. Paralelamente, la Justicia dispuso peritar el celular de Matías Tabar, el contratista que declaró el lunes, para chequear mensajes supuestamente intercambiados con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.