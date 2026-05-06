ATE anunció un paro para este jueves en rechazo a ”700 despidos y la eliminación de mil de las 3 mil funciones del INTI”

Su secretario general, Rodolfo Aguiar, subrayó que el organismo impulsa el crecimiento de la sociedad. Además, advirtió que el paro es el inicio de acciones crecientes si persisten las amenazas.

6 de Mayo de 2026 10:47hs

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 24 horas para este jueves 7 de mayo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El sindicato denuncia que el Gobierno nacional planea 700 despidos y la eliminación de mil funciones de las tres mil actuales. Esta medida busca visibilizar el riesgo para una institución clave en el desarrollo social.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, criticó "el intento de destruir el INTI". El dirigente subrayó que el organismo impulsa el crecimiento de la sociedad. Además, advirtió que el paro es el inicio de acciones crecientes si persisten las amenazas.

El Gobierno publicó la resolución 42/2026 el 16 de abril en el Boletín Oficial. Esta disposición cesa servicios del INTI y termina contratos relacionados. Entre los trabajos afectados figuran ensayos microbiológicos en alimentos, detección de contaminantes, análisis de agua, calibraciones de instrumentos y pruebas para industrias como construcción, combustibles y transporte.

Aguiar rechazó los despidos masivos y la desarticulación de líneas de trabajo. Argumentó que el INTI es superavitario porque las empresas pagan sus servicios. También denunció la militarización del organismo con presencia policial excesiva y responsabilizó al Gobierno por cualquier incidente durante la protesta. ATE convocará una asamblea el martes 12 para definir pasos futuros.