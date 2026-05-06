Argentina busca nuevas estrategias para potenciar el turismo estudiantil

“Definimos un plan para que el turismo estudiantil sea accesible, con el apoyo de créditos orientados a las familias, para hacer realidad el sueño para sus hijos”, lo que implica dijo Scioli “más alternativa para viajar por Argentina” e indicó en su encuentro con las cámaras del sector de turismo estudiantil, que se coordinó “una promoción conjunta, con la asistencia del sector y FAEVYT, para aumentar el turismo receptivo de egresados”.

6 de Mayo de 2026 11:00hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, se reunió con el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, junto a representantes de la Cámara Argentina Federal de Turismo Estudiantil (CAFTE) y de la Cámara Argentina de Turismo Estudiantil (CATE) para trazar un plan de relanzamiento de este segmento turístico.

Scioli explicó: “Definimos un plan para que el turismo estudiantil sea accesible, con el apoyo de créditos orientados a las familias, para hacer realidad el sueño para sus hijos”, lo que implica “más alternativa para viajar por Argentina”. A la vez, indicó que se coordinó “una promoción conjunta, con la asistencia del sector y FAEVYT, para aumentar el turismo receptivo de egresados”.

En tal sentido, el funcionario nacional se refirió al objetivo de atraer estudiantes que elijan Argentina como destino para sus viajes de egresados, algo en lo que las agencias ya trabajan.

“Hoy se movilizan en el país aproximadamente 420 mil jóvenes, entre egresados y viajes de estudios. La idea es incrementarlo, con el impacto positivo que esto tiene en los destinos turísticos de la Argentina”, argumentó Scioli.

Por su parte, Deyá detalló los alcances de este tipo de turismo: “Los viajes de egresados son en promedio, de 8 noches, y los educativos, de entre 2 y 3 noches”. “La idea es aumentar el pernocte y, sobre todo, la cantidad de chicos que puedan acceder a este tipo de viaje”, aseguró.

Los viajes de egresados se dirijen, con más frecuencia, a Bariloche, en Río Negro, y a la provincia de Córdoba, en tanto el turismo educativo elige las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos como opciones mayoritarias.

“Queremos expandir esto a todo el país”, manifestó Scioli. Y finalizó: “Esta idea va a ser presentada en Mendoza, en presencia de los ministros de turismo del país y de 2 mil agencias de viaje”, convocados para la próxima asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Congreso Nacional de Agentes de Viaje.



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