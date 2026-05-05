Triple crimen de Varela: 'Pequeño J' rechazó ser el autor intelectual

Durante la audiencia, se limitó a negar su participación en los hechos. Hay once detenidos en el marco de la causa.

5 de Mayo de 2026 12:27hs

Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años y conocido como “Pequeño J”, rechazó este martes cualquier responsabilidad como autor intelectual en el triple crimen de Florencio Varela. Las víctimas fueron Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Declaró desde el Complejo Penitenciario de Adultos N° 24 en Marcos Paz, mediante una plataforma virtual, ante el juez Jorge Rodríguez del Juzgado Federal N° 2 de Morón.

El joven peruano contó con la asistencia de su defensor particular, Lucas Contreras. Durante la audiencia, se limitó a negar su participación en los hechos. Permanecerá detenido por el cargo de homicidio agravado, cometido con premeditación por dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género contra mujeres.

Valverde Victoriano llegó a Argentina el lunes por la noche, extraditado desde Perú. Allí había estado preso más de siete meses en la cárcel de Cañete, tras su captura por la policía antidrogas. Los investigadores creen que el móvil del crimen responde a una venganza relacionada con el narcotráfico. Se lo vio con la cabeza rapada, ropa blanca y notablemente más delgado.

Once personas más enfrentan cargos y están detenidas por el caso: Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28), Bernabé Jesús Mallón (42) y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", quien recientemente obtuvo falta de mérito. La causa aún busca identificar a otros sospechosos, y los familiares de las víctimas protestaron el lunes en la rotonda de La Tablada para exigir justicia.