Innovación y Salto Productivo: Biogénesis Bagó vuelve a Todo Láctea con nuevas propuestas para el sector lechero

La compañía estará presente en la exposición más relevante de la cadena láctea argentina, con novedades que combinan tecnología, buenas prácticas y una mirada integral puesta en la eficiencia y la rentabilidad de los sistemas productivos.

5 de Mayo de 2026 11:50hs

Con el objetivo de acompañar el desarrollo y productividad del sector promoviendo la ejecución de buenas prácticas de manejo sanitario, a través del uso de tecnologías innovadoras y de formación continua, la compañía estará participando de una nueva edición de Todo Láctea. Del 12 al 14 de mayo, en la ciudad de San Francisco, la empresa desplegará su estrategia enfocada en la eficiencia y el acompañamiento técnico con su biotruck ubicado en el lote 27.

La compañía llevará a cabo múltiples actividades y se presentará con grandes novedades para el sector en cuanto a innovación, bienestar animal y propuestas continuas para impulsar los sistemas productivos mediante buenas prácticas de manejo y el uso de tecnologías de vanguardia.

Uno de los grandes hitos será la presentación junto a Cowix, en el marco de una charla acerca del rol de este producto en el bienestar animal y el manejo ganadero.

En el mes de marzo la compañía celebró un acuerdo con la empresa líder en asesoramiento integral productivo para bovinos de carne y leche en Argentina, por la distribución de FerAppease. Se trata de una tecnología innovadora orientada a mejorar el bienestar animal y la eficiencia productiva mediante el uso de feromonas apaciguantes, que ayudan a reducir el estrés en los bovinos durante momentos críticos del manejo productivo.

Bajo el concepto “Logremos el salto productivo”, Biogénesis Bagó promueve una visión integral donde la sanidad es la base de la rentabilidad. En este marco, el laboratorio ofrecerá charlas técnicas y un espacio de encuentro pensado para el intercambio de conocimientos y experiencias sobre los desafíos actuales del mercado lácteo.

Acerca de Biogénesis Bagó

Biogénesis Bagó es una empresa global de biotecnología líder en el sector de la salud, productividad y el bienestar animal. Desarrolla, produce y comercializa productos de calidad mundial para la protección de los estatus sanitarios de los países, y juega un papel clave en la prevención de las zoonosis, así como en la seguridad de la producción de alimentos. Es referente para la prevención y control de la fiebre aftosa y uno de los principales productores de la vacuna antirrábica canina, siendo capaz de responder a emergencias sanitarias, de manera inmediata, en cualquier lugar del mundo.