El Enargas aumentó los subsidios hasta un tope del 75% para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio

La decisión afecta a clientes de gas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Si la actualización coincide con un período de facturación en curso, las boletas mostrarán tarifas diferenciadas.

5 de Mayo de 2026 13:14hs

El Gobierno modificó los incrementos en las tarifas de distribución de gas natural para mayo. Lo hizo después de elevar los subsidios mediante resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), publicadas en el Boletín Oficial. Así, el organismo renovó los cuadros tarifarios de las distribuidoras con un tope del 25% en bonificaciones adicionales. El propósito es suavizar el alza de precios energéticos derivada de la guerra en Oriente Medio.

Esta bonificación extra se añade al 50% que ya obtienen los beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto 943 de diciembre de 2025. Durante mayo, los usuarios de gas natural y propano por redes incluidos en el SEF recibirán un 75% total de descuento sobre el bloque subsidiado. Las distribuidoras deben ajustar la facturación con el Precio Anual Uniforme (PAU) y estas bonificaciones.

La decisión afecta a clientes de gas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Busca reducir el impacto de los aumentos tarifarios por la crisis energética global, sobre todo en hogares vulnerables. Las empresas aplicarán la bonificación según lo estipulado en la Resolución 111 para usuarios del SEF.

Si la actualización coincide con un período de facturación en curso, las boletas mostrarán tarifas diferenciadas. Una sección cubre el consumo anterior y otra el posterior a los cambios. De esta forma, se garantiza la transición ordenada a los nuevos valores.