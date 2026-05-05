El diputado Carlos D'Alessandro abandonó el bloque de LLA y ahora reprenta al movimiento que sostiene a Dante Gebel

"Estamos formando un gran movimiento nacional que se llama Consolidación Argentina, que se nutre de distintos partidos e ideologías que quieren una Argentina mejor y cerrar la grieta. El objetivo es tener cuadros técnicos y una plataforma electoral para poder presentarse, posiblemente, en las elecciones de 2027. El movimiento significa la flexibilidad para poder empezar a concretar ideas políticas que nos lleven a otro plano. En Gebel encontramos un liderazgo emocional que es difícil de lograr con la gente", sintetizó el diputado por San Luis.

5 de Mayo de 2026 09:30hs

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