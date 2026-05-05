Directores de los hospitales de la UBA denuncian que el Gobierno hace cuatro meses que no les gira fondos

En conferencia de prensa, advirtieron que podrían dejar de brindar atención en junio, debido a la falta de fondos. Desde el Ministerio de Capital Humano aseguran haber distribuido todos los fondos que corresponden.

5 de Mayo de 2026 12:31hs

Los directores de los hospitales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclaman al Gobierno nacional el giro de fondos presupuestarios que no reciben hace cuatro meses, desde enero, para evitar paralizar la atención en junio. Lo denunciaron en una conferencia de prensa este martes. Si la situación continúa, no podrán seguir atendiendo pacientes. El Ministerio de Capital Humano replicó en un comunicado que desmiente las acusaciones y confirma haber transferido todos los créditos mensuales.

Norberto Lafos, director del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, señaló que los insumos médicos están dolarizados y no dejan de aumentar. Solo pide el pago del presupuesto adeudado. Estos hospitales forman además a estudiantes de medicina y médicos en posgrado. La crisis impacta la formación de futuros profesionales de la salud.

Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas José de San Martín, indicó que el rectorado de la UBA dialoga permanentemente con el Gobierno, pero ignora sus pedidos presupuestarios. Cuatro meses después, no hay respuestas ni avances en el presupuesto operativo. El centro atiende 700.000 pacientes anuales, efectúa 10.000 cirugías y procesa 450.000 consultas. El 80% de su personal gana por debajo de la línea de pobreza.

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, precisó que las transferencias respetan la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, cubriendo personal y funcionamiento. La UBA pretende una partida adicional de $75.371.896.068 de los fondos para hospitales universitarios, equivalente al 94,5% de $79.763.113.948 nacionales. Eso dejaría apenas $4.391.217.880 para el resto del sistema.