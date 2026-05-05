Cristian Girard: "Si no baja la inflación, no veo un motor en la demanda que vaya a revertir esta caída económica"

"Hace 2 años que la recaudación no para de caer. Tiene que ver con la caída de ventas, de la actividad, la industria manufacturera, el comercio, que implican el 60% de la recaudación. Los sectores que caen están más presentes en la provincia de Buenos Aires. De los recursos de la Provincia la mitad es coparticipación, que lleva 9 meses consecutivos de caída, 8 meses consecutivos de caída del IVA. Además, recursos que por ley debería recibir la Provincia, la Nación no los está girando", resumió el director ejecutivo de ARBA.

5 de Mayo de 2026 10:02hs

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