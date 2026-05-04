Rincón de los Sauces: buscan a una joven y a su bebé de 4 meses

Camila Belén Montesino se realizó un estudio toxicológico días atrás por denuncia del padre del bebé sobre consumo de drogas. El resultado dio positivo. Luego, la joven escapó del hospital con su hijo y, según presumen, con una nueva pareja.

4 de Mayo de 2026 10:30hs

En Neuquén buscan a una mujer de 27 años que desapareció junto a su bebé de 4 meses en la zona de Rincón de los Sauces. Camila Belén Montesino se realizó un estudio toxicológico días atrás por denuncia del padre del bebé sobre consumo de drogas. El resultado dio positivo. Luego, la joven escapó del hospital con su hijo y, según presumen, con una nueva pareja.

La provincia de Neuquén vive conmocionada por la intensa búsqueda de Camila Belén Montesino y su bebé. La activación de la Alerta Nati inició un operativo amplio, aunque las horas transcurridas han generado más incertidumbre que respuestas claras.

La joven enfrentaba una situación vulnerable por conflictos familiares y posible consumo de sustancias. Días antes, un familiar denunció ante la Defensoría de los Derechos del Niño la presencia de armas en la vivienda. Aquello motivó un allanamiento sin hallazgos concluyentes. Además, faltan registros de sus movimientos desde la última vez vista en Rincón de los Sauces, lo que sugiere intervención de un tercero o circunstancias aún inexplicadas.

Tras el allanamiento, Montesino y su bebé fueron al hospital para controles médicos. Las autoridades les dieron el alta sin complicaciones, por lo que descartan problemas de salud como causa de la ausencia. Ahora, la fiscalía y la Comisaría de la Niñez entrevistan a familiares y allegados. También piden datos a empresas de transporte y organismos estatales con contacto previo a la familia.