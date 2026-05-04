Misterio por tres casos fatales de hantavirus en un crucero de lujo que pasó por Tierra del Fuego

"Tierra del Fuego no registra en su historia casos de hantavirus. El ratón que es su vector habita el norte de la Patagonia. Hay incertidumbre sobre el lugar de los contagios. Se esperan los datos filiatorios de los 3 fallecidos, para hacer un seguimiento epidemiológico. Los pasajeros habrían subido en el puerto de Ushuaia. La información oficial de Provincia es cero registro de consultas médicas de personas que presenten síntomas incompatibles con hantavirus", resumió el periodista Sandro Baschera, de Radio Nacional Ushuaia

4 de Mayo de 2026 09:06hs

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