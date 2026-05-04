Liliana Franco: "Yo creí que (en el Gobierno de Milei) eran liberales, son todo lo contrario"

"Ya el fin de semana había recibido información de que prácticamente no íbamos a poder circular. Seremos custodiados por 'expertos' en el trayecto hasta llegar a la sala. Teníamos una llave común para abrir y cerrar la sala, porque entramos a distintos horarios durante todo el día. Todo es ridículo, todo es lo contrario a la libertad", señaló la periodista acreditada en Casa Rosada acerca de los nuevos parámetros para los periodistas en la sede del Gobierno nacional.

4 de Mayo de 2026 08:30hs

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