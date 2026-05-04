La mujer que estaba desaparecida en Rincón de los Sauces con su bebé se presentó en una comisaría de General Roca

La ex pareja de Montesino había alertado a la Policía de Neuquén al no lograr contactarlos por teléfono ni en su domicilio.

4 de Mayo de 2026 13:12hs

Camila Belén Montesino y su bebé de cuatro meses, desaparecidos desde el viernes en la provincia de Neuquén, reaparecieron este lunes. La mujer se presentó con el menor en la Comisaría 31 de General Roca. Las autoridades confirmaron el hallazgo tras la denuncia inicial.

Montesino llegó acompañada de otra mujer, cuya identidad se investiga por posible vínculo con Guillermo Alan Amir Zumelzu, pareja actual de Camila y aún desaparecido. La ex pareja de Montesino había alertado a la Policía de Neuquén al no lograr contactarlos por teléfono ni en su domicilio. Ese reporte impulsó la búsqueda.

En la sede policial, entrevistan a Montesino para esclarecer su situación. Mientras tanto, activaron el protocolo de protección para el niño. Las primeras informaciones no detallan más sobre el estado de la mujer.