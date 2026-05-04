Foresto industria: crecen las exportaciones y se abre una nueva etapa

El sector cerró 2025 con una mejora del 18% en sus ventas externas, amplió su presencia internacional y suma expectativas por la entrada en vigencia del acuerdo Unión Europea-Mercosur

4 de Mayo de 2026 09:33hs

La foresto industria argentina cerró 2025 con un crecimiento exportador del 18% respecto del año anterior, consolidando una tendencia positiva en un sector que gana peso en la generación de divisas. Actualmente, la madera argentina llega a 70 mercados, mientras que el papel y cartón se exportan a 75 destinos y los taninos alcanzan 44 países, reflejando una estrategia sostenida de diversificación comercial y agregado de valor. En el primer trimestre de 2026, además, destinos clave mostraron fuertes incrementos en sus compras: India lideró con una suba del 350%, seguida por Estados Unidos con 56%, Vietnam con 33% y China con 9%.

En este contexto, la entrada en vigencia del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el pasado 1° de mayo, aparece como un factor clave para potenciar el crecimiento del sector, ya que permitirá que algunos productos forestales ingresen con arancel cero desde el inicio y que otros accedan a esquemas de desgravación progresiva. A esto se suman avances sanitarios y comerciales, como la aceptación de India del nuevo tratamiento térmico argentino para la madera de eucalipto, junto con negociaciones abiertas con nuevos mercados en África, América Latina y Medio Oriente.

El potencial foresto industrial también quedó reflejado en el anuncio de una inversión superior a los 2.000 millones de dólares para producir celulosa en la provincia de Corrientes, considerada una de las mayores apuestas de capital en la historia del sector en el país. Con mejores condiciones de acceso a mercados, inversiones de gran escala y una demanda internacional en expansión, la cadena forestal argentina busca consolidar un perfil cada vez más industrial, competitivo y estratégico para las economías regionales.