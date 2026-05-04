El trigo se dispara en el mundo por la guerra y la menor oferta global

Conflicto geopolítico, recorte productivo y compras de cobertura impulsan una suba del cereal

4 de Mayo de 2026 11:49hs

El mercado internacional de granos atraviesa una nueva etapa de fuerte volatilidad, con el trigo como principal protagonista de las subas. La escalada del conflicto en Irán, junto con señales de menor producción en países clave y una mayor demanda de cobertura por parte de importadores, reconfiguró el escenario global y volvió a colocar al cereal en el centro de la escena. “El mercado internacional está muy alcista, con compradores que buscan cubrirse ante la incertidumbre y una oferta que empieza a mostrar señales de debilidad”, advirtió Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Entre los factores que sostienen la escalada aparecen las proyecciones de menor cosecha en Australia y Canadá, mientras que en Estados Unidos el trigo de invierno muestra un marcado deterioro por la sequía: apenas un 30% del cultivo se encuentra en condición buena a excelente, contra el 49% registrado un año atrás. A esto se suma una demanda internacional más activa, con compras extraordinarias como la de Arabia Saudita, que adquirió 985.000 toneladas en una sola licitación para reforzar sus reservas.

Mientras tanto, la soja y el maíz muestran mayor estabilidad, con la atención puesta en la siembra estadounidense y en la evolución de la demanda china. China continúa liderando las compras de soja, priorizando mercadería de Brasil y, en menor medida, de Argentina, aunque el mercado sigue de cerca la evolución de la relación comercial con Washington por su potencial impacto sobre los flujos globales.

En el plano local, Argentina acelera la cosecha de soja gracias a un clima más seco y frío, aunque todavía mantiene demoras respecto del ritmo histórico. Los rindes, sin embargo, se ubican por encima de lo esperado y sostienen una proyección de producción cercana a las 48,6 millones de toneladas. El ingreso tardío de mercadería generó tensión logística en los puertos, aunque la necesidad de abastecimiento mantiene firme la demanda en el corto plazo.

De cara a la próxima campaña, la intención de siembra de trigo en Argentina caería un 3%, hasta 6,5 millones de hectáreas, aunque el actual contexto de precios internacionales elevados podría modificar esa tendencia. “Hoy el incentivo a sembrar está presente”, resumió Romano, dejando abierta la posibilidad de que el rally global del cereal termine impactando también en las decisiones productivas locales.