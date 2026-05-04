El Gobierno reglamentó el esquema de reducción de aportes patronales para nuevas contrataciones

El beneficio abarca a todos los empleadores que incorporen nuevos trabajadores al sistema registrado y se extenderá durante los primeros 48 meses de cada vínculo laboral.

4 de Mayo de 2026 11:19hs

El Gobierno nacional reglamentó un esquema de reducción de aportes patronales para fomentar la creación de empleo formal en el ámbito privado. La medida se formalizó a través del Decreto 315/2026, el cual pone en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral previsto en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.

El beneficio abarca a todos los empleadores que incorporen nuevos trabajadores al sistema registrado y se extenderá durante los primeros 48 meses de cada vínculo laboral. Con este cambio, las alícuotas reducidas sustituyen a las contribuciones del régimen general para disminuir los costos no salariales durante los primeros cuatro años de contratación.

La estructura de aportes establece una tasa del 2% destinada al SIPA, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares, junto con un 3% asignado al INSSJP. Esta baja impositiva busca eliminar barreras para la formalización y facilitar la contratación en blanco en un contexto económico que exige mayores niveles de empleo estable.

El decreto aclara además que la compatibilidad del beneficio se mantiene incluso si el empleado percibe ingresos adicionales. De este modo, la situación no se ve afectada si el trabajador realiza tareas como monotributista o mantiene otro empleo simultáneo. Así, el Ejecutivo activa una herramienta fundamental de su reforma laboral ante el desafío de impulsar el mercado de trabajo.