Esta medida otorga un marco legal a la comercialización de productos derivados del tabaco. Las políticas previas no detuvieron el consumo y, en cambio, impulsaron el mercado ilegal junto con el contrabando, aduce el Gobierno.

4 de Mayo de 2026 11:15hs

El Gobierno oficializó la regulación de la venta de vapeadores, bolsitas de nicotina y tabaco calentado. Esta medida otorga un marco legal a la comercialización de productos derivados del tabaco. Las políticas previas no detuvieron el consumo y, en cambio, impulsaron el mercado ilegal junto con el contrabando.

El Gobierno derogó la prohibición de años sobre productos de nicotina como bolsitas, vapeadores y tabaco calentado. Ahora aplica nuevas regulaciones para su venta mediante la Disposición 2543/2026 de la ANMAT y la Resolución 549/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Las autoridades justificaron el cambio porque las medidas anteriores resultaron ineficaces y alentaron el comercio ilegal.

El nuevo esquema adopta un modelo de gestión de riesgos. Este enfoque pasa de la prohibición a un control sanitario estricto. Así, informa a la población sobre los riesgos relativos de estos productos en comparación con el cigarrillo tradicional. De esta forma, ordena el mercado de vapeadores, bolsitas de nicotina y tabaco calentado con exigencias de calidad para fabricantes y vendedores.

El objetivo central protege a los menores, principales consumidores según datos del SEDRONAR. En escolares secundarios, los vapeadores y cigarrillos electrónicos registran un 35,5% de uso. La norma habilita producción, importación y venta bajo un Registro de Productos de Tabaco y Nicotina para garantizar trazabilidad y seguridad. Incluye categorías como dispositivos de cigarrillos electrónicos, soluciones líquidas, sticks y bolsas de nicotina, con prohibiciones de modelos de un solo uso, límites a la nicotina y restricciones a ingredientes y saborizantes.