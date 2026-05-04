EE. UU. Irán: "La tensión sigue, se trasladó al Estrecho de Ormuz, son conflictos de larga data que no se van a terminar"

"EE. UU. está mostrando su autoridad ante lo que eventualmente podría ser una guerra con China, Rusia o quien desafíe su poder global. No es un partido lineal, hay distintas capas de intereses. Trump está tratando de hacer equilibrio entre la operación militar y la opinión pública de EE. UU. (El acoso renovado a Cuba) tiene que ver con la misma agenda de seguridad global que trata de instalar", sentenció Fernando León, director de la Fundación Diplomacia Ciudadana.

4 de Mayo de 2026 09:29hs

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