Buen movimiento turístico durante el fin de semana del Día del Trabajador

“Estamos conformes porque tuvimos un fin de semana largo que estuvo por encima de las expectativas. La provincia conformó una grilla más que atractiva de actividades deportivas, recreativas y gastronómicas, encabezadas por el Río Pinto, la carrera Ultra Champa y el festival Kilómetro de Cuarteto que se desarrolló en el Kempes. Todo esto, sumado al sol y al buen clima que acompañaron, fueron determinantes para que Córdoba otra vez sea la provincia más visitada del país”.

4 de Mayo de 2026 10:58hs

Por Ricardo Seronero

La provincia de Córdoba registró un muy buen movimiento turístico durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador, con niveles de ocupación que superaron las expectativas en numerosos destinos, de acuerdo a los relevamientos realizados por los municipios.

En el interior provincial, varias localidades alcanzaron altos porcentajes de ocupación, entre ellas Villa Yacanto de Calamuchita (79%), Villa Giardino (98%), La Falda (95%), La Cumbre (100%), Deán Funes (70%), Villa Tulumba (95%), Colonia Caroya (80%), San Javier y Yacanto (98%), Balnearia (90%) y Villa Rumipal (60%).

En la ciudad de Córdoba, los hoteles categorizados registraron niveles de ocupación de entre el 60% y el 70%, con algunos establecimientos que alcanzaron la capacidad plena impulsados por eventos masivos realizados en el estadio Mario Alberto Kempes.

Por su parte, Villa Carlos Paz reportó, según relevamientos propios, un nivel de reservas hasta el viernes del 70%.

Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, expresó: “Estamos conformes porque tuvimos un fin de semana largo que estuvo por encima de las expectativas. La provincia conformó una grilla más que atractiva de actividades deportivas, recreativas y gastronómicas, encabezadas por el Río Pinto, la carrera Ultra Champa y el festival Kilómetro de Cuarteto que se desarrolló en el Kempes. Todo esto, sumado al sol y al buen clima que acompañaron, fueron determinantes para que Córdoba otra vez sea la provincia más visitada del país”.

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