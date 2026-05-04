Adorni: ”Bajo ningún otro Gobierno los periodistas tuvieron tanta libertad para decir lo que quieran”

El jefe de Gabinete expresó estas palabras al explicar las inéditas restricciones a la circulación de periodistas en la Casa Rosada.

4 de Mayo de 2026 12:15hs

Manuel Adorni justificó las restricciones a los periodistas en la Casa Rosada. El Gobierno nacional reabrió este lunes la sala de prensa. Los acreditados volvieron a trabajar en la sede oficial, pero solo podrán usar la cafetería y los baños. No tendrán acceso a los pasillos.

Adorni retomó su conferencia habitual alrededor de las 11:15. “Bajo ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran”, afirmó el jefe de Gabinete. Él también es el portavoz presidencial. Una lista con nombres, apellidos y medios regula el ingreso. Una puerta especial para prensa incluye detección de metales.

El funcionario explicó el cierre temporal del recinto. “Tomamos conocimiento de una filmación mediante una cámara espía en espacios no autorizados por parte de un periodista acreditado”, dijo. Esa grabación se mostró en un programa de televisión. La clausura surgió por la gravedad del asunto y una investigación sobre un presunto servicio de espionaje extranjero que financia medios en Argentina.

Adorni ponderó la gestión de Javier Milei. “Desde el primer día, este Gobierno abrió las puertas de la Casa Rosada al periodismo. Bajo ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran”, resaltó. Comparó con un periodista que se infiltre en la Casa Blanca de Estados Unidos. El cierre buscaba cumplir la normativa, no censurar la expresión. La suspensión inició el 23 de abril por una denuncia de espionaje ilegal, y ahora rigen protocolos reforzados con zonas restringidas.