Mendoza será sede del 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes de FAEVYT

“Este Congreso es mucho más que un evento: es el espacio donde las agencias de viajes piensan su presente y diseñan su futuro. Apostamos a seguir fortaleciendo al sector con más capacitación, innovación y profesionalización”, señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

2 de Mayo de 2026 10:31hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno de Mendoza y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) confirmaron la realización del 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes, que se realizará los días 28 y 29 de mayo, en el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza. La presentación oficial del evento a nivel nacional fue en la sede de FAEVYT, ubicada en Viamonte 640, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro contó con la presencia del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá; la presidenta del Ente Mendoza Turismo -EMETUR- Gabriela Testa; Laura Teruel y Fernando Desbots, presidente y vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Dante Querciali, presidente del Consejo Federal de Turismo, el presidente de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo -AMAVYT-, Guillermo Sallitto; Walter Pavón, Gerente de Relaciones Institucionales de Bodegas Argentinas, periodistas y representantes del sector de diversas regiones del país.

Impacto Estratégico

La realización de este congreso posiciona a Mendoza como un destino consolidado para el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions). La afluencia de profesionales del sector turístico generará un impacto directo en la actividad hotelera, gastronómica y de servicios, fortaleciendo el desarrollo económico de la provincia.

El Gobernador Alfredo Cornejo señaló: "Para Mendoza es muy importante recibir este evento, ya que el turismo de reuniones es un motor fundamental de nuestra economía. Estamos preparados para brindar una infraestructura de primer nivel y demostrar por qué nuestra provincia es un referente en la organización de congresos nacionales e internacionales".

Por su parte, Daniel Scioli, Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, quien participó en la previa del lanzamiento, comentó que "el Congreso de Agentes de Viajes es una enorme posibilidad para seguir abordando las temáticas que ocupan al sector como la promoción del turismo receptivo e interno". También mencionó que durante estas jornadas se "relanzará el segmento de turismo estudiantil para que más jóvenes tengan la posibilidad de vivir ese momento único".

“Este Congreso es mucho más que un evento: es el espacio donde las agencias de viajes piensan su presente y diseñan su futuro. Apostamos a seguir fortaleciendo al sector con más capacitación, innovación y profesionalización”, señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT. Y agregó: “Las agencias de viajes tienen un rol estratégico en el desarrollo turístico de la Argentina, y este Congreso es una herramienta clave para acompañar su crecimiento”.

Por su parte, Gabriela Testa, presidenta del EMETUR, destacó: "Este congreso es una oportunidad técnica invaluable para actualizar la agenda del sector. Mendoza no solo ofrece sus paisajes y servicios, sino también un entorno profesional sólido para que los agentes de viajes de todo el país debatan el futuro de la industria".

Un encuentro fundamental

El 51º Congreso de Agentes de Viajes FAEVYT contará con destacadas conferencias magistrales a cargo Lara López Calvo, Guillermo González Mariano Wechsler, Nacho Girón, Natalia De Vita, Maxi Hapes, Carlos Sosa y Santi Siri. Además de una nutrida agenda de talleres, capacitaciones y espacios de networking pensados para seguir impulsando la profesionalización y el desarrollo de las agencias de viajes en un contexto de constante transformación del sector.

Durante el Congreso se realizará el proyecto FAEVYT Solidario, una iniciativa de la Federación que busca dejar una huella en las sedes en donde se realiza el encuentro colaborando con proyectos locales. En esta oportunidad serán: El Museo Malvinas Maipú: comisión formada por veteranos de guerra y caídos en Malvinas; la Asociación Gestión Nativa: que brinda educación y capacitación a jóvenes y adultos en un vivero en donde se cultivan plantas autóctonas y la Asociación civil creando huellas: grupo de familias que acompañan los desafíos de la vida diaria ante la llegada de un diagnóstico de discapacidad.

Agenda del Congreso

Jueves 28 de mayo

10:00 - 11:30: Talleres técnicos.

11:30 - 13:00: Charla Equipo de Asesores Legales FAEVYT.

14:30 - 15:30: Guillermo González: "La máquina de vender".

15:30 - 16:00: Presentación institucional: Destino Mendoza.

16:00 - 17:00: Nacho Girón: "Los pasillos del poder".

17:30 - 18:30: Mariano Wechsler: "La era de la IA para todos".

18:30 - 19:30: Natalia de Vita: "El Poder Invisible del Liderazgo".

20:00 - 22:00: Workshop y Agasajo de Apertura (Espacio Arizu).

Viernes 29 de mayo

10:00 - 11:00: Talleres técnicos.

11:00 - 12:00: Maxi Hapes: "Cine, Turismo y Servicio".

12:00 - 13:00: Taller de Comunicación: Soledad Santos.

15:00 - 16:00: Santi Siri: "Agentes de IA transformando el turismo".

16:00 - 17:00: Análisis económico: Lara López Calvo.

17:30 - 18:30: Carlos Sosa: "El liderazgo del equipo campeón".

18:30: Acto de Clausura.

20:00 - 22:00: Workshop y Agasajo de Clausura (Espacio Arizu).

Más información: https://faevyt.org.ar/congreso

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok