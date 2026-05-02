Más de 100 mil visitantes disfrutan de la Ciudad de Buenos Aires

Shows musicales, propuestas gastronómicas y actividades inmersivas integran la oferta turística destinada a seguir consolidando a la Ciudad como el destino preferido por los turistas. “Este fin de semana largo, Buenos Aires tiene una agenda amplia y diversa, pensada para que cada visitante pueda vivir una experiencia única. La Ciudad combina grandes eventos, propuestas culturales y actividades al aire libre que la consolida como uno de los destinos preferidos por los viajeros”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires.

2 de Mayo de 2026 10:08hs

Por Ricardo Seronero

En el marco del feriado por el Día del Trabajador, el Ente de Turismo de Buenos Aires dio a conocer detalles de la oferta turística que la Ciudad tiene preparada para seguir sorprendiendo a visitantes nacionales e internacionales.

La llegada de más de 100.000 visitantes a Buenos Aires es el resultado de una estrategia consolidada para posicionar a la Ciudad en el mapa global del turismo de eventos. Cada fin de semana largo, la Ciudad despliega una agenda diversa de grandes espectáculos y experiencias para todas las edades, combinando entretenimiento, gastronomía y cultura en diferentes puntos de la Ciudad.

Un liderazgo que se renueva mes a mes

Según datos compartidos por el Observatorio Turístico del Ente, durante este fin de semana largo llegarán a la Ciudad más de 100 mil visitantes nacionales e internacionales, que dejarán una ocupación hotelera que promedia el 67% y un impacto económico superior a los $28 mil millones. De esta manera, la capital nacional reafirma su posicionamiento como uno de los destinos más convocantes del país.

Cabe mencionar que en abril, Buenos Aires se consolidó como uno de los destinos turísticos preferidos del país. impulsado tanto por sus grandes eventos musicales y deportivos, como también por su amplia oferta cultural y gastronómica. En ese sentido, un informe que compartió una empresa especializada en reservas de hoteles demuestra que durante Semana Santa la Ciudad encabezó las búsquedas a nivel nacional y se destacó como el destino internacional más requerido por los brasileños.

Entre los grandes eventos que sostuvieron el posicionamiento durante abril se encuentran el Road show de Franco Colapinto, que se consolidó como uno de los grandes hitos del mes, no sólo por el impacto deportivo del evento, sino también porque atrajo a más de 600 mil personas; la Feria Internacional del Libro, uno de los eventos culturales más importantes y convocantes del país, que finaliza el 11 de mayo; y la 27º edición de BAFICI, que contó con la presencia de màs de 380 mil espectadores, que disfrutaron de una amplia oferta cinematográfica.

Cuáles son los principales eventos del finde largo

El viernes 1°, se celebró el Gran Premio República, la carrera de turf más importante del país. El evento tuvo lugar en el Hipódromo de Palermo, y abarcó además el Festival del Asado y la Empanada; el Camino de las Provincias y shows musicales a cargo de Maggie Cullen y la banda La T y la M.

Además, la Ciudad contará con una amplia agenda de shows musicales durante todo el fin de semana largo: Ricardo Arjona dará tres shows en el Movistar Arena del viernes 1° al domingo 3 en el marco de su gira Lo que el seco no dijo, con 14 fechas en Buenos Aires; el viernes Mau y Ricky presentarán en la Sala SinPiso (Palermo) su Listening Experience, un innovador formato exclusivo en el que el público podrá escuchar en vivo, por primera vez, las canciones de su próximo álbum antes de su lanzamiento oficial; y el sábado, el rock nacional hará vibrar el Gran Rex, cuando Virus celebra sus 40 años tocando éxitos como Luna de Miel en la mano, Pronta Entrega e Imágenes Paganas.

Elena Roger continuará, durante todo el fin de semana largo, presentando en el Teatro San Martín su musical Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires. El espectáculo propone, a través de las canciones de Charly García, una vista contemporánea sobre las invasiones inglesas de 1806

Propuestas para toda la familia

El sábado y el domingo, el Planetario Galileo Galilei ofrecerá un espectáculo astronómico destinado a niños de 6 a 10 años que consiste en un viaje inmersivo para descubrir 5 fenómenos celestes. La experiencia Top 5: lo mejor del Universo invita a explorar la luna y caminar virtualmente por la superficie de Marte, entre otras propuestas.

En el predio ferial de La Rural, durante todo el fin de semana tendrá lugar Lifes Chroncicles, la evolución de las especies, una aventura de realidad virtual para descubrir la transformación de la vida en la Tierra, desde los primeros organismos hasta los grandes dinosaurios y el ser humano. La experiencia muestra paisajes prehistóricos que reconstruyen momentos clave de la evolución y extinción de las especies.

Los imperdibles de la Ciudad

Como en cada fin de semana largo, los visitantes podrán disfrutar de las propuestas tradicionales de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, un atractivo que permite obtener vistas panorámicas de Buenos Aires desde lo más alto del histórico monumento porteño. Todo el fin de semana, de 9 a 21 hs, los visitantes pueden acceder a esta experiencia que ya fue disfrutada por alrededor de 30 mil personas. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/.

Entre las actividades más convocantes de la Ciudad se encuentran los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; así como también de la compañía Humberto M, con una experiencia que propone vistas de la Ciudad al atardecer

Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.

Como siempre, estará operativo el Bus Turístico, una opción ideal para recorrer los atractivos más emblemáticos de la Ciudad con una vista panorámica inigualable. La frecuencia es de 15 (bus amarillo) y 30 minutos (bus rojo) y tienen la modalidad hop-on hop-off, que permite que los viajeros desciendan y vuelvan a subir tantas veces como deseen en cualquiera de las paradas que forman parte de los circuitos durante 24 o 48 h según el ticket adquirido, para disfrutar de los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad en sus distintos puntos.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.



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