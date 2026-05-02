Con el Gran Premio República Argentina, se celebraron los 150 años del Hipódromo de Palermo

Daniel Scioli entregó la Copa Secretaría de Turismo y Ambiente al ganador y afirmó que “la industria del turf genera más de 70.000 puestos de trabajo con un gran movimiento e impacto en el turismo, sector que va camino a ser el mayor empleador mundial”.

2 de Mayo de 2026 10:00hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, estuvo presente en la celebración por los 150 años del Hipódromo de Palermo junto con el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, y autoridades del lugar.

Allí se corrió el Gran Premio República Argentina, declarado de interés turístico por reconocer el fuerte valor simbólico y federal al integrar participantes y público de distintas regiones del país. De esta manera se articula turismo, deporte y cultura en una experiencia que promueve la identidad nacional.

Scioli entregó la Copa Secretaría de Turismo y Ambiente al ganador de la carrera, Juan Paoloni, y afirmó que “la industria del turf genera más de 70.000 puestos de trabajo con un gran movimiento e impacto en el turismo, sector que va camino a ser el mayor empleador mundial”.

“Fue una jornada donde se mostró lo mejor de nuestro país, tradición, cultura, gastronomía con miles de familias disfrutando. Estos eventos son clave para seguir impulsando el turismo federal y poner en valor todo lo que Argentina tiene para ofrecer", finalizó el Secretario.

En este evento gratuito participa la Secretaría de Turismo y Ambiente, junto a la Administración de Parques Nacionales y el Automóvil Club Argentino, con una carpa para promocionar destinos y productos turísticos. De manera federal también se sumaron a este espacio varias provincias argentinas que difunden sus atractivos turísticos.



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