La confianza del productor agropecuario se desplomó 16% y frenó la inversión

Según el Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice general retrocedió 16% frente al bimestre anterior

30 de Abril de 2026 15:00hs

La confianza de los productores agropecuarios argentinos mostró un fuerte ajuste en la medición de marzo-abril de 2026. Según el Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el índice general retrocedió 16% frente al bimestre anterior.

La caída marcó un cambio luego de los máximos alcanzados en noviembre de 2025, cuando el indicador había llegado a 159 puntos. Aunque el índice todavía se mantiene por encima de 100, nivel que refleja una percepción positiva, el retroceso exhibe un deterioro en el ánimo del sector.

El informe señala que el conflicto en Medio Oriente impactó sobre el precio del petróleo, los fertilizantes, los fletes y otros insumos clave. Esa presión sobre los costos modificó las prioridades del productor, que hoy mira con más preocupación la rentabilidad esperada que el escenario político o macroeconómico.

De hecho, el aumento de los insumos en dólares fue señalado como el principal desafío para los próximos 12 meses por el 66% de los productores. Le siguieron el clima, con 35%, los precios de los granos, con 33%, y las altas tasas de interés en pesos, con 24%.