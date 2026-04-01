Argentina ya tiene su primer lácteo con sello de origen

Se trata de la Indicación Geográfica para “Queso de Tafí del Valle”

1 de Abril de 2026 08:15hs

Este reconocimiento impulsa la diferenciación productiva, protege su origen y fortalece la inserción internacional de alimentos argentinos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación aprobó, mediante la Resolución N° 31/2026, la Indicación Geográfica “Queso de Tafí del Valle”, un reconocimiento que convierte a este producto tucumano en el primer queso argentino en obtener un sello oficial de origen. Con este paso, Argentina amplía su mapa de alimentos con identidad territorial y refuerza una estrategia orientada a posicionar productos diferenciados en los mercados.

La medida, protege el nombre del producto, certifica su vínculo con el territorio y habilita el uso del sello IG, una herramienta clave para diferenciar alimentos y agregar valor en origen. El nuevo reconocimiento incorpora al queso producido en Tafí del Valle y El Mollar al sistema nacional de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, Ley 25.380, que ya distingue a productos como la yerba mate, el cordero patagónico, el salame de Tandil, el aceite de oliva de Mendoza y de San Juan y el té argentino, entre muchos otros.

En este marco, el Queso de Tafí del Valle se destaca por su perfil sensorial equilibrado, con notas lácticas, matices de manteca y oliva, y una textura firme lograda a partir de un proceso de maduración mínimo de 30 días. Se comercializa en hormas cilíndricas de entre 0,5 y 3 kilos, con corteza natural y masa compacta.

Se trata de un sello con impacto global. A nivel mundial, las indicaciones geográficas se consolidan como una de las herramientas más relevantes para proteger y valorizar alimentos vinculados a su origen. Además de resguardar la reputación de los productos, estos sellos forman parte de acuerdos comerciales entre países y bloques, donde su reconocimiento mutuo facilita el acceso a mercados y fortalece la competitividad.