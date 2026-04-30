Se presentó en Buenos Aires la 4ª edición del Pasaporte Termal

Por Ricardo Seronero
El acto contó con la presencia del intendente de la ciudad de San José, Gustavo Bastián; el director de la Casa de Entre Ríos, José Moulia; el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel; funcionarios municipales; representantes de los complejos termales y el intendente del Parque Nacional El Palmar, Facundo Alcalde.
La iniciativa brinda beneficios concretos a quienes recorran los distintos complejos termales, destacándose un 50% de descuento en la entrada al segundo y tercer establecimiento visitado, promoviendo así una experiencia integral entre los destinos. Comienza el 4 de mayo hasta el 30 de junio, en el marco de la temporada otoñal, considerada estratégica para el turismo termal.
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