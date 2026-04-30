Se presentó en Buenos Aires la 4ª edición del Pasaporte Termal

En la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires se realizó la presentación de la 4ª edición del Pasaporte Termal, una propuesta impulsada de manera conjunta por Termas San José, Termas de Villa Elisa y Colón, con el objetivo de fortalecer el turismo de bienestar en la región.

30 de Abril de 2026 11:04hs

Por Ricardo Seronero



El acto contó con la presencia del intendente de la ciudad de San José, Gustavo Bastián; el director de la Casa de Entre Ríos, José Moulia; el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel; funcionarios municipales; representantes de los complejos termales y el intendente del Parque Nacional El Palmar, Facundo Alcalde.



La iniciativa brinda beneficios concretos a quienes recorran los distintos complejos termales, destacándose un 50% de descuento en la entrada al segundo y tercer establecimiento visitado, promoviendo así una experiencia integral entre los destinos. Comienza el 4 de mayo hasta el 30 de junio, en el marco de la temporada otoñal, considerada estratégica para el turismo termal.

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