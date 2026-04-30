Marina Salzmann: "Estamos mucho peor que en 2023; es mentira que se haya estabilizado la inflación, está creciendo"

"Lo de Adorni fue malo. No respondió ni en el informe a las preguntas de los diputados, ni en el recinto", sentenció la diputada de UxP. "Me preocupa la caída del salario real, que hayan cerrado más de 22 mil empresas, que en la universidad pública haya cargos sin cubrir porque el salario no alcanza. Al dinero lo están usando para la timba financiera y no para solucionarle los problemas a la gente. Se perdieron 300 mil puestos de trabajo formales desde que asumió Milei. Adorni uso más de la mitad del tiempo para hablar del pasado, porque no pueden mostrar logros contundentes de gestión", fueron otros conceptos de Salzmann.

30 de Abril de 2026 11:15hs

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