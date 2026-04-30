La molinería asegura que, pese a la producción récord de trigo, no consigue abastecerse del cereal

En el primer cuatrimestre del ciclo comercial de trigo 2025/26, según datos oficiales, la molienda de trigo en la Argentina fue de 1.963.746 toneladas, una cifra 1,0% superior la registrada en el mismo período del año anterior.

30 de Abril de 2026 15:12hs

Los molinos harineros, además de tener que hacer frente a la escasez de partidas de trigo aptas para panificación, ahora también están registrando dificultades para poder abastecerse del cereal, lo que genera preocupación en el sector, alertaron desde la Federación Argentina de la Industria Molinera.

En el primer cuatrimestre del ciclo comercial de trigo 2025/26, según datos oficiales, la molienda de trigo en la Argentina fue de 1.963.746 toneladas, una cifra 1,0% superior la registrada en el mismo período del año anterior. “La cosecha argentina de trigo 2025/26 fue de 27,9 millones de toneladas, es decir, un 50% más que en 2024/25, y el crecimiento de la molienda está muy lejos de reflejar esa dinámica”, advirtió Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). “Cuando comenzó el ciclo comercial del trigo 2025/26, en diciembre pasado, se advertía un problema generalizado de calidad, pero jamás se proyectó que, con una cosecha histórica, podríamos llegar a tener problemas de abastecimiento”, añadió.

Mientras que la exportación al pasado 15 de abril –último dato oficial disponible– había comprado 14,47 millones de toneladas de trigo 2025/26 versus 9,66 millones en la misma fecha del año pasado, la molinería había adquirido para entonces 2,60 millones de toneladas, una cifra similar a la registrada al 15 de abril de 2025 (2,65 millones).