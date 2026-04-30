Girasol, imparable

Los mejores rindes en el cultivo impulsan la cosecha y elevan la proyección de producción a 6,6 millones de toneladas

30 de Abril de 2026 16:14hs

Mientras la soja y el maíz mantienen buenas perspectivas productivas, el girasol sorprendió con rindes superiores a los esperados, especialmente en el sudeste bonaerense, lo que llevó a ajustar al alza la estimación final de cosecha.

La campaña agrícola 2025/26 continúa mostrando señales favorables en los principales cultivos, con un desempeño destacado del girasol, cuyos rendimientos por encima de lo previsto llevaron a elevar la proyección de producción nacional de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de 6,4 a 6,6 millones de toneladas. El nuevo cálculo responde principalmente a los resultados obtenidos en el sudeste de Buenos Aires, una región clave que concentra cerca del 19% del área sembrada y donde los rindes superaron incluso las expectativas de los propios productores.

En paralelo, la cosecha de soja comenzó a tomar ritmo y ya cubre el 18,3% de las 17,2 millones de hectáreas implantadas, tras avanzar ocho puntos porcentuales en la última semana. El rendimiento promedio nacional se ubica en 37 quintales por hectárea, con resultados particularmente sólidos en la soja de primera: en el Núcleo Norte promedia 39,6 qq/Ha y en el Núcleo Sur alcanza 40,5 qq/Ha, ambos valores por encima de los registros históricos. También se destacan los lotes del norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires, donde, pese a algunas demoras por falta de piso, se relevan rindes promedio de 41,4 qq/Ha.

A pesar de este buen desempeño, la cosecha sojera todavía muestra cierto retraso frente al promedio histórico: se ubica casi cuatro puntos porcentuales por delante de la campaña pasada, aunque mantiene una demora de 11 puntos respecto del promedio de las últimas cinco campañas. En cuanto a la soja de segunda, la recolección recién comienza —con un avance de 1,3% del área apta—, mientras que el 84% de la superficie aún permanece en pie, con una condición de cultivo entre normal y excelente. Bajo este escenario, se mantiene la proyección de producción nacional en 48,6 millones de toneladas.

En maíz, la cosecha alcanzó el 28% del área apta, luego de un avance intersemanal de 1,5 puntos porcentuales, con un rendimiento promedio nacional de 86,8 qq/Ha. Si bien la mejora climática permitió retomar paulatinamente las labores en buena parte del área agrícola, en muchas regiones continúa priorizándose la cosecha de soja de primera, lo que modera el ritmo de avance del cereal. A nivel regional, los rindes continúan siendo sólidos: 100,5 qq/Ha en el Núcleo Norte y 95,4 qq/Ha en el Núcleo Sur.

Por su parte, el maíz tardío transita las etapas finales de su ciclo, con una creciente proporción de lotes en madurez fisiológica y una condición general favorable: el 97,8% del área se encuentra entre normal y excelente. Este buen estado del cultivo sostiene las expectativas productivas y permite mantener sin cambios la proyección de cosecha nacional en 61 millones de toneladas, consolidando otra campaña de elevado volumen para el cereal.

En este contexto, la mejora de los resultados en girasol aporta una señal adicional de optimismo para el cierre de la campaña gruesa. Con el 97% del área apta ya cosechada y un avance que se acerca al promedio histórico, el cultivo confirmó un desempeño superior al esperado, compensando la variabilidad de rindes observada en distintas regiones. Así, junto con la solidez que muestran soja y maíz, el girasol se suma como uno de los grandes protagonistas de una campaña que, pese a las dificultades climáticas, mantiene elevadas perspectivas productivas.