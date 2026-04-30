En mayo aumenta 5,6% el precio del gas

Este cambio ocurre al comienzo de la temporada de mayor consumo, por las bajas temperaturas. Previamente, en abril, las tarifas habían bajado en un porcentaje similar.

30 de Abril de 2026 13:00hs

El Enargas publicó este jueves en el Boletín Oficial resoluciones que fijan los ajustes en las tarifas de gas. Estas medidas entrarán en vigencia el 1 de mayo en todo el país y afectan a todas las distribuidoras. El anuncio se inscribe en el esquema de segmentación y reducción de subsidios energéticos que rige desde enero.

La actualización genera un aumento promedio del 5,6% en las facturas nacionales. Este cambio ocurre al comienzo de la temporada de mayor consumo, por las bajas temperaturas. Previamente, en abril, las tarifas habían bajado en un porcentaje similar.

Las 19 resoluciones exigen que las distribuidoras incorporen en las facturas el Precio Anual Uniforme y las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, cuando procedan. Los descuentos se aplican solo sobre el costo promedio del precio del Plan Gas.Ar, según el decreto 943/25. De esta forma, los usuarios con subsidios reciben bonificaciones, mientras los demás pagan la tarifa plena.

El esquema busca racionalizar los subsidios y bajar el gasto público, con efectos en hogares y empresas. Los nuevos cuadros tarifarios incluyen además la revisión quinquenal de cada distribuidora y compensaciones por diferencias acumuladas.