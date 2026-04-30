El petróleo alcanzó su valor más alto en cuatro años, y se vende a más de US$ 125 dólares el barril

Este salto ocurrió tras la mención de Estados Unidos sobre un posible bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz, que implica, tácitamente, la continuación a mediano plazo de la situación actual, que hizo saltar el petróleo por encima de los cien dólares.

30 de Abril de 2026 12:04hs

Los mercados asiáticos registraron este jueves un fuerte repunte en los precios del petróleo. El barril de Brent alcanzó un récord por encima de los 125 dólares, el nivel más alto desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente y el mayor en cuatro años. Este salto ocurrió tras la mención de Estados Unidos sobre un posible bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz.

El Brent para entrega en junio de 2026 escaló un 7% hasta los 126,41 dólares, su máximo desde mayo de 2022. Luego moderó el avance a menos del 4% y se estabilizó cerca de los 122 dólares durante la sesión asiática. El crudo West Texas Intermediate, referencia en Estados Unidos, subió hasta los 110,93 dólares por barril para junio, comparado con los 106,88 dólares del cierre previo.

Los precios se afianzaron en niveles elevados por la demora en resolver el cierre del estrecho de Ormuz. Este paso clave mueve una quinta parte del petróleo mundial y permanece paralizado desde fines de febrero. Un alto funcionario de la Casa Blanca reveló que el presidente Donald Trump anticipó a líderes petroleros una extensión del cerco a puertos iraníes por varios meses.

Trump calificó el bloqueo como más efectivo que los bombardeos y señaló que asfixia a Irán. Declaró al portal Axios que la acción naval persistirá hasta un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Stephen Innes, de SPI Asset Management, alertó que el contexto geopolítico carece de calma, los almacenamientos en el Golfo están saturados, las exportaciones limitadas y los riesgos incluyen ahora una caída prolongada en la producción.