Desde este viernes, suben 5,4% los pasajes del transporte público en CABA

El boleto mínimo de colectivo alcanza los $753,74, mientras que el pasaje de Subte sube a $1.490. Los peajes también suben un 5,4%, siguiendo la fórmula de IPC más 2%.

30 de Abril de 2026 12:50hs

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un aumento del 5,4% en las tarifas de colectivos gestionados localmente, subte y peajes, efectivo desde el 1 de mayo. Esta medida responde al último índice de inflación de marzo reportado por el INDEC, más un 2% adicional. Así, el boleto mínimo de colectivo alcanza los $753,74, mientras que el pasaje de subte sube a $1490.

En la Provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivos llegará a $918,35 a partir del lunes 4 de mayo, también con un ajuste estimado del 5,4%. La gestión provincial aplicará el incremento tanto en líneas urbanas como interurbanas, tras cerrar una consulta ciudadana el viernes 24 y definir los detalles en estas horas.

Para los colectivos en la Ciudad, los nuevos valores desde el 1 de mayo, válidos con SUBE registrada en las 28 líneas porteñas, incluyen: hasta 3 km a $753,74 (antes $715,24), de 3 a 6 km a $837,52, de 6 a 12 km a $902,04 y de 12 a 27 km a $966,61. El subte pasa de $1414 a $1490 con SUBE, y el boleto sin registro cuesta $2369,10. Los peajes también suben un 5,4%, siguiendo la fórmula de IPC más 2%.

Las autoridades porteñas explicaron que este esquema tarifario mensual busca corregir el atraso y cubre actualmente el 70% de los subsidios. Además, destacaron la necesidad de los fondos para tareas de mantenimiento que mejoran la seguridad vial.