Manuel Adorni en Diputados: ”El Gobierno sólo responde ante la gente común”

Se negó mencionar su crecimiento patrimonial, viajes familiares y causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. Reconoció inconsistencias en el rumbo económico, pero lo atribuyó a "un intento golpista del kirchnerismo y la izquierda".

29 de Abril de 2026 12:30hs

“El Gobierno solo se debe a la gente común” y protege a quienes trabajan, estudian y se esfuerzan, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al hacer su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

Se negó mencionar su crecimiento patrimonial, viajes familiares y causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito. Adoptó la misma línea en su informe escrito de casi 2000 páginas. “Todos los argentinos son inocentes hasta que la Justicia pruebe lo contrario”, enfatizó al defender la ley de inocencia fiscal, que revierte la carga de la prueba para blindar a los contribuyentes.

Reconoció inconsistencias en el rumbo económico, ya que algunos resultados no impactan aún la vida cotidiana. Desligó al Gobierno de ese retraso y lo atribuyó a una “operación golpista” del kirchnerismo y la izquierda durante la campaña electoral. Ese plan generó inestabilidad: el riesgo país subió, el 40% de la base monetaria se dolarizó y las tasas se quintuplicaron, lo que afectó el crédito y las familias.

Redobló las críticas contra la oposición por "operar financieramente" en su contra y por "impulsar leyes que rompen el equilibrio fiscal". Destacó la reforma laboral, que amplía la formalización del empleo, reduce litigios y adapta las relaciones a los tiempos actuales. “Esperamos que algunos jueces laborales entiendan el régimen”, advirtió, ante cuestionamientos judiciales que suspenden partes de la norma.

La gestión de Javier Milei impulsa reformas para revertir un país sin crecimiento, con inflación, inseguridad y deterioro económico, dijo en referencia a 2023. Busca dejar atrás el “populismo trágico” y sentar bases estructurales. El Gobierno mira a largo plazo, no a la próxima elección, y devuelve a los ciudadanos lo arrebatado, según Adorni.

Los resultados de la gestión son “contundentes y positivos”, insistió al repasar la herencia recibida, poco después de admitir que las mejoras "todavía no han impactado en la gente". Cuestionó a gobiernos previos por perpetuar la decadencia y afirmó que la actual administración encara el cambio que el sistema político evitó por décadas.

Adorni llegó temprano al Congreso, ensayó su discurso y ajustó detalles con el presidente de la Cámara. En su informe escrito evitó precisiones sobre patrimonio y viajes, defendió el uso del avión presidencial y limitó respuestas a su etapa previa.