La UBA ratificó ”cese total de actividades” para este miércoles, tras la intimación del Ministerio de Capital Humano

El Ministerio les exigió garantizar las clases en medio de la semana de paro anunciada hasta el sábado en todo el país. Las organizaciones sindicales de docentes y no docentes de la UBA decretaron la medida de fuerza en respuesta directa al comunicado oficial.

29 de Abril de 2026 10:34hs

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ratificó el cese total de actividades para este miércoles después de la intimación del Ministerio de Capital Humano a los rectores de universidades nacionales. El Ministerio les exigió garantizar las clases en medio de la semana de paro anunciada hasta el sábado en todo el país. Las organizaciones sindicales de docentes y no docentes de la UBA decretaron la medida de fuerza en respuesta directa al comunicado oficial.

El ministerio había expresado preocupación por la suspensión de actividades académicas en universidades nacionales. Solicitó planes de contingencia que aseguren el acceso de estudiantes y docentes no adheridos, además de modalidades para recuperar clases perdidas. Esta requerimiento llegó el lunes, previo al anuncio general de paro desde ese día hasta el sábado.

La UBA rechazó la transferencia de responsabilidad por el derecho a la educación y criticó la política gubernamental de pauperización salarial y asfixia presupuestaria desde el inicio del mandato. Demandó el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Legislativo, confirmada por el Judicial y obligatoria para el Ejecutivo. Insistió en que las universidades se sostienen por el esfuerzo diario de sus trabajadores.

El vicerrector Emiliano Yacobitti subrayó que el derecho a enseñar y aprender exige financiamiento estatal como condición indispensable. Acusó al Gobierno de desfinanciar el sistema, incumplir la ley sancionada hace seis meses con amplio apoyo y carecer de un plan educativo consistente. La UBA confirmó también su adhesión a la Marcha Federal del 12 de mayo.