Aerolíneas Argentinas lanza una nueva promoción con un 10% de descuento en todos los vuelos de cabotaje

La oferta estará vigente para la emisión de tickets desde el miércoles 29 de abril hasta el martes 5 de mayo inclusive, y aplica para viajes hasta el 30 de junio de 2026. La promoción alcanza a todos los destinos dentro del país y, en combinación con los planes de financiación vigentes de hasta 18 cuotas sin interés, representa una excelente oportunidad para viajar por Argentina.

29 de Abril de 2026 11:19hs

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