Único en el mundo: Orcas en Península Valdés

La costa de la Península se convierte en escenario de uno de los comportamientos predatorios más fascinantes del reino animal: el varamiento intencional de las orcas. Este fenómeno natural puede observarse principalmente entre los meses de marzo y mayo.

28 de Abril de 2026 11:35hs

Por Ricardo Seronero

De manera complementaria, también se registra en septiembre y octubre, en coincidencia con la presencia de colonias de lobos y elefantes marinos. Los principales puntos de observación son las unidades operativas de Punta Norte y Caleta Valdés, ubicadas a unos 80 kilómetros de Puerto Pirámides, dentro del área protegida que forma parte del entorno turístico de Puerto Madryn.

Las orcas de esta región son mundialmente conocidas por desarrollar una estrategia de alimentación extraordinaria llamada varamiento intencional. Durante esta maniobra, los animales se impulsan con un potente coletazo que los lanza deliberadamente fuera del agua en marea alta para capturar crías de lobos marinos o elefantes marinos que se encuentran cerca de la orilla. Se trata de una técnica de caza extremadamente compleja, considerada uno de los comportamientos más espectaculares de la vida salvaje marina y documentada por primera vez en 1974 en estas costas patagónicas.

Este comportamiento no es instintivo sino cultural: se transmite de generación en generación dentro de los grupos familiares de orcas, organizados bajo un sistema matriarcal. Los ejemplares jóvenes pasan años observando a los adultos antes de dominar la maniobra. Gracias al trabajo de los investigadores, cada individuo puede ser identificado mediante foto–identificación, reconociéndolos por las marcas y formas de sus aletas dorsales. Este seguimiento científico permite estudiar su comportamiento y contribuir a la conservación de la especie dentro del área protegida.

La presencia de orcas en Punta Norte coincide con la temporada reproductiva del lobo marino de un pelo. Las crías nacen en enero y comienzan a nadar pocas semanas después, momento en el que se convierten en presas potenciales para estos grandes depredadores marinos. Por este motivo, los meses entre febrero y abril suelen ofrecer las mayores probabilidades de observar este fenómeno.

En este contexto, las mareas cumplen un rol determinante. Para ejecutar el varamiento intencional, las orcas requieren una profundidad suficiente que les permita impulsarse hacia la costa. Por este motivo, los ataques suelen producirse en una ventana temporal que va desde dos horas antes hasta dos horas después de la marea alta. A su vez, las condiciones climáticas también inciden en el comportamiento: los vientos intensos del sector norte pueden generar un oleaje considerable que dificulta la caza, ya que estos cetáceos localizan a sus presas a partir de los sonidos que emiten las crías al desplazarse en la rompiente.

Quienes visiten la reserva podrán observar estos comportamientos desde los miradores públicos habilitados en Punta Norte y Caleta Valdes, que cuentan con senderos, sanitarios y servicios básicos. Los especialistas recomiendan llegar con anticipación al horario de pleamar y permanecer en el lugar durante varias horas para aumentar las probabilidades de presenciar un ataque. También es aconsejable llevar binoculares para seguir los movimientos de las orcas cuando los eventos ocurren a mayor distancia de la costa.

Además del período de otoño, las orcas vuelven a ser protagonistas en primavera. Entre octubre y noviembre es posible observarlas alimentándose de elefantes marinos juveniles en Caleta Valdés, otro de los puntos emblemáticos para el seguimiento de estos animales desde la costa.

Para quienes deseen profundizar en el conocimiento de estos ejemplares, el sitio web de la organización Península Valdés Orca Research (PVOR) ofrece la posibilidad de descargar el catálogo de identificación de orcas, una herramienta clave para reconocer a los individuos que habitan la región.

Datos útiles

Cómo llegar. Desde Puerto Madryn, tomando la RP N1 hacia el norte y después de 17 km, se llega a la RP N2, acceso a la Península Valdés. A 45 km de Puerto Madryn, en el puesto de control El Desempeño, se paga el ingreso a esta reserva. Hasta Puerto Pirámides, el centro con servicios, son 25 kilómetros más. Por la RN 3 se llega al empalme con la ruta 2, que conduce al interior de la península.

Tarifas. El ingreso a Península Valdés es de $15.000 para residentes argentinos ($7500, menores). Extranjeros, $45.000.

Más info: www.madryn.travel



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