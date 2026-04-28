Una familia santafesina deberá pagar más de $ 6 millones por las amenazas de su hijo a un colegio

La suma corresponde a los costos del operativo policial que se activó. Incluye gastos en combustible, móviles, personal y horas de servicio; de no pagarse, pasa a la Fiscalía de Estado para reclamo judicial, con posible embargo.

28 de Abril de 2026 13:19hs

El Gobierno de Santa Fe envió la primera notificación a los padres de un menor que amenazó con un ataque masivo en una escuela. Deben pagar $6.024.944 por los costos del operativo policial que se activó. Esta medida forma parte de un plan provincial para recuperar gastos generados por estos incidentes.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó el caso y detalló el procedimiento. Una vez identificado el autor, se intima a los adultos responsables a abonar la suma en cinco días. El documento especifica los medios de pago disponibles.

La familia reaccionó con sorpresa al recibir la carta, y el padre expresó: “Cara la jodita”. Las autoridades aclararon que se trata de una indemnización civil, no de una sanción penal. Incluye gastos en combustible, móviles, personal y horas de servicio; de no pagarse, pasa a la Fiscalía de Estado para reclamo judicial, con posible embargo.

Santa Fe identificó responsables en 58 amenazas escolares, con más de 70 personas involucradas entre menores y adultos. El monto total a recuperar supera los $250 millones. La provincia busca disuadir estas conductas, que movilizan recursos públicos y alteran la vida escolar en medio de una ola nacional de intimidaciones.