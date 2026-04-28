Se celebra el Día Internacional de la Danza con un festival abierto y participativo

La Municipalidad de Viedma invita a la comunidad a participar de un festival gratuito en el marco del Día Internacional de la Danza, que convertirá el espacio público en un punto de encuentro, movimiento y celebración colectiva.

28 de Abril de 2026 11:22hs

Por Ricardo Seronero

La actividad se realizará este miércoles 29 de abril, de 18:30 a 20:45, en el Centro Cultural 2 (Mitre 849). La organización está a cargo de la Subsecretaría de Cultura.

Bajo la premisa de la danza como lenguaje universal, la jornada propone una experiencia participativa en la que vecinos y vecinas no serán solo espectadores, sino protagonistas. Habrá clases abiertas, intervenciones artísticas y espacios recreativos que celebran la diversidad de ritmos y el acceso inclusivo a la cultura.

La programación comenzará a las 18:30 con “Danza al instante”, una clase abierta de danza contemporánea e improvisación coordinada por las docentes Vanina Bagli y Danila Peralta, destinada a jóvenes y adultos desde los 13 años.

También se desarrollarán las propuestas “Posturas Invertidas” y “Acrobacias en Familia”, coordinadas por Romina Degliantoni y Rocío Despos, que invitan al juego, la exploración corporal y el disfrute compartido.

Desde las 19:15, se presentará una intervención de tango a cargo de los docentes Mimi Nieto y Luis León, seguida de tandas musicales abiertas para que el público se sume a la milonga.

Luego será el turno de los ritmos latinos, con una propuesta de salsa y bachata coordinada por el profesor Ignacio Utrera, en una invitación abierta al baile y la participación.

En ese marco, Melanie Bravo presentará un solo de bachata, sumando un momento escénico que destaca la expresión individual dentro de estos ritmos.

El cierre, a las 20:10, estará a cargo de la agrupación Herencias con una presentación de danzas folklóricas, que dará paso a un gran baile comunitario para compartir el final de la jornada.

Desde la Subsecretaría de Cultura invitan a ser parte de esta propuesta pensada como un espacio de encuentro, donde la danza funciona como puente entre generaciones, lenguajes y comunidades.



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